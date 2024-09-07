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Сегодня, 10:50

Митрофанов объяснил, почему сборная России отказалась от переноса игры против Таиланда: «Нет никаких гарантий»

Артем Бухаев
Корреспондент
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Максим Митрофанов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал «СЭ» ситуацию с отменой товарищеского матча против сборной Таиланда.

В субботу, 7 сентября РФС сообщил об отмене игры из-за того, что на столицу Вьетнама Ханой, где должна была пройти встреча, обрушился тайфун «Яги», который считается сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря.

«Власти города попросили жителей не выходить из дома, а значит, проведение матча в тех погодных условиях, которые сейчас установились в Ханое, нецелесообразно. Стадион находится в низине, и если дождь будет идти еще пару часов, то поле превратится в подобие стадиона в Казани, когда там устанавливали бассейн и проводили чемпионат мира по водным видам спорта. Это тоже проблема. Вьетнамцы предлагали перенести игру на завтра, но, во-первых, нет никаких гарантий по прогнозу погоды, а во-вторых, если сборная задержится в Ханое еще на день, то процесс обратной акклиматизации по возвращению в Россию может занять какое-то время. Это может помешать футболистам сыграть матчи нашего чемпионата», — сказал Митрофанов «СЭ».

Митрофанов отметил, что сборная России вернется в Москву в запланированное время.

«Также мы учитываем время нашего обратного перелета. На данный момент руководство аэропорта говорит, что мы можем улететь в запланированное время. Ближе к позднему вечеру сила ветра должна утихнуть и наш рейс планируется вовремя», — добавил Митрофанов.

Матч Таиланд — Россия должен был пройти сегодня, 7 сентября и начаться в 16.00 (мск).

Ранее сообщалось, что стороны обсуждают возможность проведения матча в воскресенье, 8 сентября.

Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Таиланда по футболу

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