7 ноября, 11:15
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что переговоры по поводу товарищеского матча сборных России и США находятся не в самой активной стадии.
«Пока это не самые активные из всех наших переговоров», — цитирует Митрофанова ТАСС.
В начале октября 2025 генсек РФС рассказывал о переговорах по проведению игры сборной России против США.
В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В марте 2024 года сборная России сыграла со сборной Сербии (4:0), которая является членом УЕФА.
Фирсыч
Достали со своим матчем с США! Не такая уж сильная сборная, что необходимо с ней играть!
07.11.2025
* 100% Инсайды *
Приветствуем!! Кому такие матчи 100% нужны? Пример; Футбол Австралия 11:45 мск Аделаида Юнайтед - ВС Уондерерс Первый тайм Тотал Больше 1,5 Коэффициент 2,10 (На данное событие есть Коэффициент Около 12) пишите Если ещё такая Информация 100% нужна,то вам сюда; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Есть 100% Источник по таким Матчам!В интернете такой информации не найти)
07.11.2025