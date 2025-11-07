Митрофанов — о возможном матче со сборной США: «Пока это не самые активные из всех наших переговоров»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что переговоры по поводу товарищеского матча сборных России и США находятся не в самой активной стадии.

«Пока это не самые активные из всех наших переговоров», — цитирует Митрофанова ТАСС.

В начале октября 2025 генсек РФС рассказывал о переговорах по проведению игры сборной России против США.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В марте 2024 года сборная России сыграла со сборной Сербии (4:0), которая является членом УЕФА.