7 ноября, 12:18
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о том, что изменений в ситуации с допуском российских команд к международным соревнованиям нет.
«Мы ведем переговоры. Но каких-то принципиальных изменений в ситуации на данный момент нет», — цитирует Митрофанова ТАСС.
В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах, проводимых под своей эгидой, из-за политической ситуации.
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Наконец-то хоть гран правды, на фоне тонн лжи и словоблудия. Даже удивительно и от кого!
08.11.2025
фанат
А как же так? Ведь обещал, вот-вот ещё не много и мы тут, у вас в тылу, всех побеждаем и рвём в клочья. Брехун.
07.11.2025
Slim Tallers
Митрофанов с Дюковым обещали уже к концу этого года допуск. Но,по видимому,у них столько работы,что как-то позабыли о своих словах. Да и есть с кого брать пример насчёт обещаний.
07.11.2025
oiv1vio
Ссылку на обещание можете предоставить?
07.11.2025
Фирсыч
Дюков обещал, к концу этого года, нас допустят до официальных игр. Продолжайте переговоры, Митрофанов, времени осталось мало.
07.11.2025