Митрофанов — о переговорах по допуску российских команд: «Каких-то принципиальных изменений в ситуации на данный момент нет»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о том, что изменений в ситуации с допуском российских команд к международным соревнованиям нет.

«Мы ведем переговоры. Но каких-то принципиальных изменений в ситуации на данный момент нет», — цитирует Митрофанова ТАСС.

В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах, проводимых под своей эгидой, из-за политической ситуации.