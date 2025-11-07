Видео
7 ноября, 12:18

Митрофанов — о переговорах по допуску российских команд: «Каких-то принципиальных изменений в ситуации на данный момент нет»

Павел Лопатко

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о том, что изменений в ситуации с допуском российских команд к международным соревнованиям нет.

«Мы ведем переговоры. Но каких-то принципиальных изменений в ситуации на данный момент нет», — цитирует Митрофанова ТАСС.

В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах, проводимых под своей эгидой, из-за политической ситуации.

Источник: ТАСС
5

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Наконец-то хоть гран правды, на фоне тонн лжи и словоблудия. Даже удивительно и от кого!

    08.11.2025

  • фанат

    А как же так? Ведь обещал, вот-вот ещё не много и мы тут, у вас в тылу, всех побеждаем и рвём в клочья. Брехун.

    07.11.2025

  • Slim Tallers

    Митрофанов с Дюковым обещали уже к концу этого года допуск. Но,по видимому,у них столько работы,что как-то позабыли о своих словах. Да и есть с кого брать пример насчёт обещаний.

    07.11.2025

  • oiv1vio

    Ссылку на обещание можете предоставить?

    07.11.2025

  • Фирсыч

    Дюков обещал, к концу этого года, нас допустят до официальных игр. Продолжайте переговоры, Митрофанов, времени осталось мало.

    07.11.2025

