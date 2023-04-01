Митрофанов заступился за Карпина после критики министра спорта: «Он ценит сборную, абсолютно точно патриот»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил «СЭ» на вопрос о реакции министра спорта РФ Олега Матыцина на слова Валерия Карпина.

«Это не ко мне вопрос. Думаю, что Валерий Георгиевич максимально корректно прокомментировал и пояснил Олегу Васильевичу свою позицию относительно того, насколько он ценит сборную. Валерий Георгиевич ценит сборную, он абсолютно точно патриот. Любой человек со слабым характером в этой ситуации, имея спокойную комфортную работу в клубе, сосредоточился бы на ней и сказал: «Ребят, простите, отстранения, все дела, зачем вам это». Валерий Георгиевич в этой сложной ситуации как раз максимально старается сделать полезное для нашей сборной, для нашего футбола. Еще раз повторюсь, он эмоциональный человек, всегда очень искренне говорит и дает интервью. Выдергивать одну его фразу из контекста неправильно», — сказал Митрофанов «СЭ».

Перед товарищеским матчем со сборной Ирака (2:0) Карпин заявил, что не держится за место в сборной России. После этого министр спорта России Олег Матыцин раскритиковал специалиста.