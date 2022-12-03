Генич — про переход РФС в Азию: «Мы играли с Таджикистаном, Узбекистаном, Киргизией — и намучились со всеми»

Известный комментатор Константин Генич оценил шансы РФС на переход в Азиатскую конфедерацию.

— Мы с тобой сошлись на том, что в Катаре нечего делать. Но локация следующего чемпионата мира поинтереснее — Канада, Мексика, США. Поедешь?

— Я уверен, что по уровню организации праздника и фестиваля чемпионат мира в США, Канаде и Мексике получится в разы интереснее, чем в Катаре. Со всеми элементами: переполненные улицы, алкоголь. Это же фестиваль, где люди знакомятся и даже детей заводят, не зная об этом. Я недавно смотрел сюжет с австралийцем — он говорил, что был в России в 2018-м: «Классная страна, красивые девушки». Его спросили: «Может, у вас ребенок уже родился?» Он ответил: «Да, ему, наверное, уже четыре года». Это все в шутку, конечно, но представь, насколько в этом плане Катар закрытый.

Кстати, на ЧМ-2022 мы оценили представителей Азии, про которую все говорят: «Зачем РФС туда переходить — там же команды слабые!» Но что мы видим: корейцы бегут, с мячом работают; Япония играет смело. А мы сыграли с Таджикистаном, Узбекистаном, Киргизией — и намучились со всеми. А там еще и Иран. Думаю, если мы туда перейдем, будет очень непросто. Ведь еще и перелеты (шесть-семь часов в самолете!), смена часовых поясов. Представляешь, что нас ждет? Но давай думать позитивно. И надеяться, что Россия сыграет на чемпионате мира в 2026 году!

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что РФС рассмотрит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола на ближайшем заседании исполкома.