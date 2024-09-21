Генич поддержал идею товарищеского матча между сборной России и командой медиалиги

Спортивный комментатор Константин Генич считает, что потенциальный матч сборной России и команды медиалиги собрал бы большую аудиторию.

«Это было бы шоу, очень много болельщиков. Даже если бы не пошли те, кто ненавидит медиафутбол, пришли бы те, кто его любит — дети бы все заполонили. Заполнили бы трибуны. С точки зрения развлечения, в какой-то паузе было бы прикольно. С огромным количеством конкурсов, фишек для болельщиков — это было бы замечательно. Но серьезно к этому относиться я бы точно не стал», — цитирует Генича «РБ Спорт».

Ранее в РФС не исключили вариант с проведением матча между сборной России и командой медиалиги.

В сентябре сборная России разгромила национальную команду Вьетнама в контрольном поединке со счетом 3:0.