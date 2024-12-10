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Сегодня, 14:50

Генич рассказал, при каком условии Дзюба сможет стать лучшим бомбардиром сборной России

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Комментатор Константин Генич в разговоре с «СЭ» высказался о желании нападающего «Акрона» Артема Дзюбы вернуться в национальную команду.

— Карпин заявлял о том, что не планирует вызывать игроков старше 30 лет. Если бы этого «правила» не было, Дзюба был бы достоин вызова в сборную?

— Нет. В тот футбол, в который хочет играть Карпин, Дзюба не нужен. Вот все говорят, что надо вызвать Артема, что он соответствует. По меркам Карпина, он не соответствует. Ваня Сергеев забил два мяча, но я не уверен, что даже он был бы вызван. А чем Сергеев менее выгоден Карпину, чем Дзюба, кроме хайпа? По-футбольному Иван пригодился бы сильнее. Забудьте про эту тему. Артем Дзюба как боевая единица Карпину не подходит.

— То есть рекорда в сборной не будет?

— Его не будет. При Карпине точно нет. Если только Слуцкий снова возглавит сборную и ради одного матча вызовет в национальную команду, чтобы он забил. Может быть такое. Многие просто все списывают исключительно на их личностные взаимоотношения. Мне кажется, что Карпин вообще смотрит иначе и ему плевать на него как на человека. Он смотрит, готов ли Дзюба выполнять требуемую двигательную активность. Мы что, играем длинными забросами?

36-летний форвард делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной России с Александром Кержаковым (по 30 голов) и выражал желание вернуться в национальную команду, чтобы побить этот рекорд.

Дарик Агаларов

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Артем Дзюба
Константин Генич
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