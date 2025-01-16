Генич: «Думаю, что Семак — следующий тренер сборной России после Карпина»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

— В последнее время стали говорить о возможном уходе Семака, в случае если чемпионом «Зенит» не станет. Вам кажется такой исход вероятным?

— С ним подписали длительный контракт, вручили орден. От таких предложений не отказываются, и Семак это прекрасно понимает. Я думаю, что Сергей Богданович — следующий тренер сборной России после Карпина. Просто кого еще ему тренировать в России, если не «Зенит»? Если Семак выиграет чемпионат седьмой раз подряд в год столетия, я допускаю, что он уйдет сам. Очень эмоциональная работа в Санкт-Петербурге, где идет постоянное давление. Ты не имеешь права отступиться, и даже если играешь вничью, задают вопрос: «А что случилось?» Много помощников, но вся ответственность на нем. Думаю, для Семака этот год ключевой независимо от результата.

— Почему видите продолжение карьеры Семака только в сборной? Можно же еще в Европу поехать.

— Назовите мне российских тренеров, которые сегодня работают в Европе.

— Был Черчесов, который успешно работал в «Ференцвароше».

— У Семака хорошая футбольная и тренерская карьера. Но надо ли ему ехать в условный «Ференцварош» или «Легию»? Надо бы у него самого спросить. Учитывая его красивую, большую семью, может быть, он вообще хочет больше времени проводить с ними. Может быть, ему нужен будет год, чтобы передохнуть и побыть с семьей, перед тем как принимать новые вызовы. Просто не так много команд в России, которые он мог бы тренировать после «Зенита». Их практически нет. Только сборную после Валерия Георгиевича. Не особо верю в вариант с Европой.

По итогам первой части сезона-2024/25 в РПЛ «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков. «Быки» занимают первое место, опережая сине-бело-голубых по дополнительным показателям.

«Спартак» набрал 37 очков в 18 турах и занимает третье место в турнирной таблице. «Динамо» (35) находится на четвертой строчке, «Локомотив» (35) — на пятой.