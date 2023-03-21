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Сегодня, 15:07

Генич сомневается, что Миранчук и Головин получили травму

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный комментатор Константин Генич высказался о том, что Алексей Миранчук и Александр Головин не приедут в сборную России на мартовский сбор.

«Не кажется ли мне странным совпадением, что у Миранчука и Головина перед вызовом в сборную появились травмы? Да, кажется. В кулуарах общался с футбольными людьми, и мало кто верил, что Головин и Миранчук приедут в сборную. Хотелось бы, конечно, но верилось с трудом. Может, РФС тоже понимал, что выдергивать Алексея и Александра из Европы с не самой простой логистикой будет тяжело. Есть какое-то сомнение, что у Миранчука и Головина травмы. Может, это и правда совпадение, не знаю», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Миранчук и Головин были включены в окончательный состав сборной России на мартовские сборы. Однако 18 марта стало известно о том, что оба игрока получили повреждения, срок восстановления от которых примерно равен сбору национальной команды.

В марте сборная России проведет два контрольных матча: 23 марта против сборной Ирана, а три дня спустя — против сборной Ирака.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-est-kakoe-to-somnenie-chto-u-miranchuka-i-golovina-est-travmy/
Александр Головин
Алексей Миранчук
Футбол
Сборная России по футболу
Константин Генич
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