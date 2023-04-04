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Сборная России

Сегодня, 13:56

Генич заявил, что Карпин не уйдет из сборной сам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор Константин Генич предположил, может ли Валерий Карпин покинуть пост главного тренера сборной России.

«Думаю, с финансовой точки зрения ему работа в сборной интересна, потому что ты общаешься с лучшими игроками страны, пробуешь донести до них требования и идеи. Понятно, что не меняется тактика, меняются игроки внутри этого расположения на поле. Сам Карпин не уйдет, потому что матчей у сборной не так много», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

В декабре 2022 года РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.

На данный момент российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-karpin-sam-ne-ujdet-iz-sbornoj/
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Константин Генич
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