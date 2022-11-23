Геннадий Орлов: «Мы сами принизили свой авторитет, потому что Карпин решил просмотреть молодых игроков»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о нынешнем состоянии национальной команды России.

«Сейчас было бы логичней эту команду назвать сборной клубов, а не первой командой национальной сборной. Первая команда национальной сборной должна состоять из сильнейших игроков, которые есть в нашей стране. Капелло в свое время, как и Карпин сейчас, начал набирать в сборную футболистов, которые даже не играли за основу, говоря, что делает команду на будущее.Мы сами принизили свой авторитет, потому что Карпин решил просмотреть молодых игроков. Назови команду сборной клубов! Так же бывало. А о престиже национальной команды все-таки надо думать», — приводит Sport24 слова Орлова.

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча — с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе встречи завершились со счетом 0:0.