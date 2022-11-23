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23 ноября, 20:30

Геннадий Орлов: «Мы сами принизили свой авторитет, потому что Карпин решил просмотреть молодых игроков»

Алина Савинова
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о нынешнем состоянии национальной команды России.

«Сейчас было бы логичней эту команду назвать сборной клубов, а не первой командой национальной сборной. Первая команда национальной сборной должна состоять из сильнейших игроков, которые есть в нашей стране. Капелло в свое время, как и Карпин сейчас, начал набирать в сборную футболистов, которые даже не играли за основу, говоря, что делает команду на будущее.Мы сами принизили свой авторитет, потому что Карпин решил просмотреть молодых игроков. Назови команду сборной клубов! Так же бывало. А о престиже национальной команды все-таки надо думать», — приводит Sport24 слова Орлова.

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча — с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе встречи завершились со счетом 0:0.

Источник: https://Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о нынешнем состоянии национальной команды России. «Сейчас было бы логичней эту команду назвать сборной клубов, а не первой командой национальной сборной. Первая команда национальной сборной должна с

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Сборная России по футболу
Геннадий Орлов
3
1
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