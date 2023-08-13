Генсек Федерации футбола Камеруна: «Готовы сыграть со сборной России, если РФС заплатит определенную сумму»

Сегодня, 15:12
Генеральный секретарь Федерации Футбола Камеруна Блез Джунан оценил возможность проведения товарищеского матча национальной команды со сборной России.
«В будущем возможно провести матч между сборными Камеруна и России, — цитирует Sport24 Джунана. — Мы готовы сыграть, если от РФС поступит предложение и они будет готовы заплатить определенную сумму за организацию данной встречи. Тогда наша Федерация обязательно договорится».
Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. После отстранения россияне провели 5 товарищеских матчей.
Перед началом этого сезона Россия опустилась с 18-го на 25-е место в рейтинге УЕФА и с 37-й на 38-ю строчку в таблице ФИФА.