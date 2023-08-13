Генсек Федерации футбола Камеруна: «Готовы сыграть со сборной России, если РФС заплатит определенную сумму»

Генеральный секретарь Федерации Футбола Камеруна Блез Джунан оценил возможность проведения товарищеского матча национальной команды со сборной России.

«В будущем возможно провести матч между сборными Камеруна и России, — цитирует Sport24 Джунана. — Мы готовы сыграть, если от РФС поступит предложение и они будет готовы заплатить определенную сумму за организацию данной встречи. Тогда наша Федерация обязательно договорится».

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. После отстранения россияне провели 5 товарищеских матчей.

Перед началом этого сезона Россия опустилась с 18-го на 25-е место в рейтинге УЕФА и с 37-й на 38-ю строчку в таблице ФИФА.