Генсек Футбольного союза Киргизии: «Мы бы хотели видеть сборную России на турнире ЦАФА»

Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев в комментарии для «СЭ» высказался о возможном участии сборной России на турнире ЦАФА.

«Само собой мы бы хотели видеть сборную России на турнире ЦАФА. Я уже сказал, что Россия занимает определенное место не только в Европе, но и в мире. Нам всегда будет интересно потягаться силами с европейской сборной, оценить свои возможности. В сентябре у нас уже был опыт очных встреч. Участие России автоматически повысило бы и статус турнира. Тем более, это стало бы дополнительным вкладом в развитие сотрудничества между двумя конфедерациями — УЕФА и АФК», — сказал Букуев «СЭ».

Сборная России может принять участие в турнире футбольной ассоциации Центральной Азии (ЦАФА), который пройдет с 9 по 21 июня. В чемпионате также сыграют Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Афганистан и Таиланд.