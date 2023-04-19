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Сегодня, 14:13

Генсек Футбольного союза Киргизии: «Отказ сборной России от турнира ЦАФА не повлияет на наши отношения»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев в комментарии для «СЭ» высказался об отказе сборной России принять участие в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

«Созвонился с офисом ЦАФА в Душанбе, они подтвердили, что вчера от РФС пришло письмо о том, что сборная России не сможет принять участие в данном турнире по ряду причин, которые уже озвучил генеральный секретарь РФС, господин Митрофанов. Наше отношение к этому — у всех есть свои причины, чтобы что-то принять или оказаться. В мире спорта, в частности, в футболе это — нормальное явление. Надо учитывать мнение всех сторон, в том числе тренера.
Поскольку господин Митрофанов упомянул очень загруженный график, интенсивный график самих игр на турнире, плюс только закончится чемпионат России, но это уже мои домыслы, — понятно, что напрягать футболистов еще на десять дней не столь актуально и важно. Мы нормально к этому относимся. Господин Митрофанов упомянул, что процесс сотрудничества идет, пытаемся вести совместную деятельность. Новость о том, что сборная России отказалась играть в турнире ЦАФА, никак не повлияет на наши отношения. Турнир состоится, а это уже большой шаг и достижение. Мы никогда не проводили этот турнир в формате национальных сборных, первых команд. То, что в этом году ЦАФА инициирует турнир, который должен стать ежегодным и традиционным — уже большое достижение, кто бы ни играл на этом турнире», — сказал Букуев «СЭ».

Чемпионат ЦАФА пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

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