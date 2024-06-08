Митрофанов о будущем Карпина: «Решение может быть принято в ближайшее время»

Сегодня, 14:24
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о ходе переговоров о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
«Все хорошо, решение может быть уже в ближайшее время», — цитирует Митрофанова ТАСС.
После матча с Белоруссией Карпин рассказал, что ждет предложений о продлении контракта.
Ранее «СЭ» сообщал, что РФС предлагает специалисту двухлетнее соглашение.
Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Контракт 55-летнего специалиста с РФС рассчитан до конца июля 2024 года.