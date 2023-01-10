Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола.

— По поводу возвращения... Александр Дюков говорил, что будет создана рабочая группа. Кто в нее войдет?

— Это будет рабочая группа не РФС, в УЕФА. Они формируют эту рабочую группу. Туда должны войти представители ФИФА и других международных организаций, РФС в том числе.

— Кто от РФС может войти?

— Мы ждали предложения по набору кандидатур исходя из того, какой окончательный состав будет от всех участников. Исходя из этого, с коллегами из УЕФА согласуем.

— Дюков говорил, что туда могут войти представители ФИФА и МОК. Якобы с ними нужно будет пообщаться. Тогда, если они ответят положительно, они могут войти. Но они сомневаются в этом. Было ли какое-то общение?

— Общение было. Учитывая, что УЕФА и ФИФА по большому счету только вчера начали работу после праздников. Оно было в режиме телефонных переговоров и личных контактов. Сейчас оно идет в режиме ежедневного формального общения. На этой неделе УЕФА должны определиться с составом рабочей группы.

— Кто это будет?

— Нам же важнее результат. Вопрос не в том, что только высшие чины, политики футбольные или спортивные собрались и о чем-то договорились. Естественно, политическая воля является определяющей. Дальше вопросы, которые связаны с тем, о чем договорились и в какие сроки. Понятно, что это не девять человек запирают в одной комнате и не выпускают, пока не договорятся. Процесс более сложный. Просто формальный состав группы, аппарат УЕФА, ФИФА, МОК, РФС будут взаимодействовать, готовить документацию, варианты каких-то предложений, уступок, соглашений и так далее.