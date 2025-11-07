Митрофанов: «Мы хотели бы играть официальные матчи»

7 ноября, 09:31
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что в организации настроены на то, чтобы добиться участия национальной команды в официальных матчах.
«Мы хотели бы играть официальные матчи. Поэтому полной удовлетворенности нет. Но то, как выглядит сборная в играх, то, что она поднимается в рейтинге, задействует большое количество молодых футболистов, — поводы для радости», — цитирует Митрофанова ТАСС.
По словам генсека РФС, переговоры о допуске российской сборной к международным турнирам продолжаются, однако принципиальных изменений в ситуации на данный момент нет.
В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах, проводимых под своей эгидой, из-за политической ситуации.
oiv1vio
Для всяких бандерлогов и прочих русофобов, вообще нет русской земли и России, а есть глобус украины.
07.11.2025
m_16
А ещё Аляска - исторически русская земля! Всяких там алеутов и эскимосов мы не считаем, это же кто-то типа чукчей.
07.11.2025
АндрейЕвгеньевич
С таким животом вы не сможете играть !! Олицетворение российского футбола..
07.11.2025
m_16
При таком отношении можно и из ООН представителя отозвать, чё он там штаны просиживает?
07.11.2025
oiv1vio
С каких пор Новороссия и Малороссия это не своё? А чьё? Бандерлогов и Дяди Сэма? Янки гоу хом с русской земли.
07.11.2025
Степочкин
Неужели не доходит, пока Россия не победит в СВО их там в ФИФА ничем не пробьешь. Можешь дальше ездить и унижаться.
07.11.2025
* 100% Инсайды *
Приветствуем!! Кому такие матчи 100% нужны? Пример; Футбол Австралия 11:45 мск Аделаида Юнайтед - ВС Уондерерс Первый тайм Тотал Больше 1,5 Коэффициент 2,10 (На данное событие есть Коэффициент Около 12) пишите Если ещё такая Информация 100% нужна,то вам сюда; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Есть 100% Источник по таким Матчам!В интернете такой информации не найти)
07.11.2025
Информация по ставкам
Eсли дeлаете ставки -> infostavki.ru
07.11.2025
hаnt64
А Митрофанов большую хотелку уже отрастил?
07.11.2025
владимир голибин
радость есть, ну давайте радоваться тому, что хотябы радость есть, а футбол, тут пока радости нет.
07.11.2025
Трулятрам
Возвращайте солдатиков--->отдавайте не своё--->снятие санкций--->сможете играть с кем у годно--->все счастливы.
07.11.2025