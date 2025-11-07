Митрофанов: «Мы хотели бы играть официальные матчи»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что в организации настроены на то, чтобы добиться участия национальной команды в официальных матчах.

«Мы хотели бы играть официальные матчи. Поэтому полной удовлетворенности нет. Но то, как выглядит сборная в играх, то, что она поднимается в рейтинге, задействует большое количество молодых футболистов, — поводы для радости», — цитирует Митрофанова ТАСС.

По словам генсека РФС, переговоры о допуске российской сборной к международным турнирам продолжаются, однако принципиальных изменений в ситуации на данный момент нет.

В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах, проводимых под своей эгидой, из-за политической ситуации.