7 ноября, 09:31

Митрофанов: «Мы хотели бы играть официальные матчи»

Павел Лопатко

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что в организации настроены на то, чтобы добиться участия национальной команды в официальных матчах.

«Мы хотели бы играть официальные матчи. Поэтому полной удовлетворенности нет. Но то, как выглядит сборная в играх, то, что она поднимается в рейтинге, задействует большое количество молодых футболистов, — поводы для радости», — цитирует Митрофанова ТАСС.

По словам генсека РФС, переговоры о допуске российской сборной к международным турнирам продолжаются, однако принципиальных изменений в ситуации на данный момент нет.

В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах, проводимых под своей эгидой, из-за политической ситуации.

Источник: ТАСС
11

  • oiv1vio

    Для всяких бандерлогов и прочих русофобов, вообще нет русской земли и России, а есть глобус украины.

    07.11.2025

  • m_16

    А ещё Аляска - исторически русская земля! Всяких там алеутов и эскимосов мы не считаем, это же кто-то типа чукчей.

    07.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    С таким животом вы не сможете играть !! Олицетворение российского футбола..

    07.11.2025

  • m_16

    При таком отношении можно и из ООН представителя отозвать, чё он там штаны просиживает?

    07.11.2025

  • oiv1vio

    С каких пор Новороссия и Малороссия это не своё? А чьё? Бандерлогов и Дяди Сэма? Янки гоу хом с русской земли.

    07.11.2025

  • Степочкин

    Неужели не доходит, пока Россия не победит в СВО их там в ФИФА ничем не пробьешь. Можешь дальше ездить и унижаться.

    07.11.2025

  • * 100% Инсайды *

  • hаnt64

    А Митрофанов большую хотелку уже отрастил?

    07.11.2025

  • владимир голибин

    радость есть, ну давайте радоваться тому, что хотябы радость есть, а футбол, тут пока радости нет.

    07.11.2025

  • Трулятрам

    Возвращайте солдатиков--->отдавайте не своё--->снятие санкций--->сможете играть с кем у годно--->все счастливы.

    07.11.2025

    РФС
    Сборная России по футболу
    Максим Митрофанов
