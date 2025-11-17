17 ноября, 19:48
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина завершить работу в московском «Динамо». Чиновник назвал верным выбор специалиста.
«Уверен, что его полный фокус на национальной сборной — правильное решение Валерия Георгиевича. У национальной сборной впереди новый календарь игр, новые задачи. Наша команда обновляется, в ней появляется все больше молодых игроков. Не стоит забывать также, что глобально в зоне ответственности главного тренера первой команды находится весь институт национальных сборных, молодые футболисты, которые постучатся в дверь главной команды через два-три года, постоянная подготовка резерва. Поэтому такая работа требует не только много времени, но и полной вовлеченности», — приводит слова Митрофанова пресс-служба РФС.
О своем решении 56-летний Карпин объявил 17 ноября. Тренер отметил, что намерен снова полностью сосредоточиться на работе в национальной команде.
Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с клубом трехлетний контракт. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
В сборной России Карпин работает с 2021 года.
АндрейЕвгеньевич
Расскажи это Дюкову о фокусе на футболе !!!
17.11.2025
sb1006
У национальной сборной впереди новый календарь игр, новые задачи. Наша команда обновляется, в ней появляется все больше молодых игроков. /// А чем новые задачи отличаются от старых ? Всё то же самое. Ну и про молодых, на фоне появления в сборной Дзюбы, в самую точку.)))
17.11.2025
spar001
неплохо было бы обновится полностью, включая тренера сбороной и самого г-на Митрофанеова:grin:...
17.11.2025
H R
17.11.2025
hottie
У национальной сборной впереди новый календарь игр, новые задачи ---> Какие новые задачи? Товарняки катать? Так это не новые задачи. Да и самих задач вообще нет уже почти как 4 года. У самого Митрофана 1 не сделанная задача всего, но 1000 отговорок.
17.11.2025
Славомудр Приморский
Конечно правильное. Коммерчески правильное ) Подъёмные от "Динамо" получил, семью в столицу перевёз-обустроил - ну и зачем ему теперь весь этот ежедневный нервяк? )
17.11.2025
оппонент
Неделю назад или три года, когда совмещал было верное решение. Ушёл - тоже верное. А что изменилось? Неужто на ЧМ пробились.
17.11.2025
Врн36
Где то мы уже это слышали, что сосредаточусь на сборной
17.11.2025
AнaлoГoвнет
Эх, митрофанушка Фокус с национальной сборной
17.11.2025
Millwall82
это не сборная, а фокус-покус.
17.11.2025
Пан Юзеф
Не могу не согласиться. Так и есть.
17.11.2025
panykov.lev
А кто дал добро на совмещение работы со сборной РФ и Динамо Мск.? Может и РФС к этому прилепился бочком?
17.11.2025
ЗГ из БАНИ
Там где он работает,единицы их не напоминают,к сожалению...
17.11.2025
ЗГ из БАНИ
Ключевое слово тут "фокус"!:rofl::rofl::rofl:
17.11.2025
Пан Юзеф
Даже не знаю, кто тут фокусник, Карпин или Митрофанов... Ну Карпин хоть иногда Бруней побеждает. А у Митрофанова пока все фокусы провалом заканчиваются, так что он больше клоуна напоминает.
17.11.2025