Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

17 ноября, 19:48

Генсек РФС Митрофанов: «Фокус на национальной сборной — правильное решение Карпина»

Сергей Ярошенко

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина завершить работу в московском «Динамо». Чиновник назвал верным выбор специалиста.

«Уверен, что его полный фокус на национальной сборной — правильное решение Валерия Георгиевича. У национальной сборной впереди новый календарь игр, новые задачи. Наша команда обновляется, в ней появляется все больше молодых игроков. Не стоит забывать также, что глобально в зоне ответственности главного тренера первой команды находится весь институт национальных сборных, молодые футболисты, которые постучатся в дверь главной команды через два-три года, постоянная подготовка резерва. Поэтому такая работа требует не только много времени, но и полной вовлеченности», — приводит слова Митрофанова пресс-служба РФС.

О своем решении 56-летний Карпин объявил 17 ноября. Тренер отметил, что намерен снова полностью сосредоточиться на работе в национальной команде.

Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с клубом трехлетний контракт. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

В сборной России Карпин работает с 2021 года.

Валерий Карпин.Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция
Источник: РФС
15

  • АндрейЕвгеньевич

    Расскажи это Дюкову о фокусе на футболе !!!

    17.11.2025

  • sb1006

    У национальной сборной впереди новый календарь игр, новые задачи. Наша команда обновляется, в ней появляется все больше молодых игроков. /// А чем новые задачи отличаются от старых ? Всё то же самое. Ну и про молодых, на фоне появления в сборной Дзюбы, в самую точку.)))

    17.11.2025

  • spar001

    неплохо было бы обновится полностью, включая тренера сбороной и самого г-на Митрофанеова:grin:...

    17.11.2025

  • H R

    Если дeлаете ставки -> infostavki.ru

    17.11.2025

  • hottie

    У национальной сборной впереди новый календарь игр, новые задачи ---> Какие новые задачи? Товарняки катать? Так это не новые задачи. Да и самих задач вообще нет уже почти как 4 года. У самого Митрофана 1 не сделанная задача всего, но 1000 отговорок.

    17.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Конечно правильное. Коммерчески правильное ) Подъёмные от "Динамо" получил, семью в столицу перевёз-обустроил - ну и зачем ему теперь весь этот ежедневный нервяк? )

    17.11.2025

  • оппонент

    Неделю назад или три года, когда совмещал было верное решение. Ушёл - тоже верное. А что изменилось? Неужто на ЧМ пробились.

    17.11.2025

  • Врн36

    Где то мы уже это слышали, что сосредаточусь на сборной

    17.11.2025

  • AнaлoГoвнет

    Эх, митрофанушка Фокус с национальной сборной

    17.11.2025

  • Millwall82

    это не сборная, а фокус-покус.

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Не могу не согласиться. Так и есть.

    17.11.2025

  • panykov.lev

    А кто дал добро на совмещение работы со сборной РФ и Динамо Мск.? Может и РФС к этому прилепился бочком?

    17.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Там где он работает,единицы их не напоминают,к сожалению...

    17.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Ключевое слово тут "фокус"!:rofl::rofl::rofl:

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Даже не знаю, кто тут фокусник, Карпин или Митрофанов... Ну Карпин хоть иногда Бруней побеждает. А у Митрофанова пока все фокусы провалом заканчиваются, так что он больше клоуна напоминает.

    17.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Валерий Карпин
    Футбол
    Сборная России по футболу
    ФК Динамо (Москва)
    Максим Митрофанов
    Читайте также
    Карпин отказался от 3 млн евро, на смену могут прийти Черчесов или Шахин. Что произошло после увольнения главного тренера «Динамо»
    Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
    Постпред Великобритании запросил проведение заседания по ситуации на Украине
    В СБ ООН одобрили резолюцию в поддержку мирного плана США по Газе
    Пушков раскрыл причину побега Умерова c Украины
    Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
    Популярное видео
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
    Мостовой — об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки»
    Карпин провалился в «Динамо». Что будет с командой дальше?
    Председатель совета директоров «Динамо» Ивлев обратился к болельщикам: «Карпин искренне радел за клуб»
    Колосков назвал сенсацией уход Карпина из «Динамо»
    «Моим единственным приоритетом остаются результаты сборной России». Карпин объявил об уходе из «Динамо»
    Карпин обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    Форвард «Локомотива» Воробьев: «В 28 раскрыться — это нужно уметь, так скажем...»
    Нападающий «Локомотива» Воробьев: «На левом или правом фланге может оказаться любой из наших полузащитников»
    Кто сменит Карпина в «Динамо»? Среди кандидатов — Черчесов, Шахин и Игнашевич
    Источник: Сандро Шварц может вернуться в «Динамо»
    Мостовой — об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки»
    От «приложим все силы для трофея» до обещаний не вылететь. Как менялся Карпин в «Динамо»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя