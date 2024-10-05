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Сегодня, 19:30

Митрофанов: «Если в понедельник-вторник поймем, что Пакистан не прилетит — будем менять планы»

Константин Белов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что у сборной России все готово для проведения матча против Пакистана.

— Сборная может провести мастер-классы с детьми в октябре?

— Например. Но сейчас мы ведем работу с федерацией футбола Пакистана, правительством Пакистана относительно их выезда. Если матча не будет, то будут активности в рамках сбора. Дедлайн по этому матчу, увы, истек уже 17 сентября, и нас ошарашили, когда уже все было забронировано и организованно. У нас все готово для проведения. Если мы в понедельник-вторник будем понимать, что они не могут прилететь, то будем заменять уже.

Ранее стало известно, что сбор национальной команды России пройдет в Новогорске.

Сборная России по футболу
Максим Митрофанов

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