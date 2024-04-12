Генсек РФС — о продлении контракта с Карпиным: «У нас полное понимание с тренером»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Ранее «СЭ» сообщал, что РФС хочет продлить контракт с Карпиным на два года.

«РФС регулярно проводит встречи с Валерием Карпиным. Есть действующий контракт. А сейчас Карпин тренирует команду [«Ростов»], когда будет перерыв, то окончательно все с ним решим. У нас полное понимание с тренером, есть коммуникация и диалог», — сказал Митрофанов «СЭ».

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Контракт 55-летнего специалиста с РФС рассчитан до конца июля 2024 года.