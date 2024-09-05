Генсек РФС заявил, что у сборной России осенью не будет соперников из Европы

Сегодня, 19:00
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов после матча сборных России и Вьетнама (3:0) ответил на вопрос о планах на будущие матчи российской национальной команды.
— Пока диалога со сборной Вьетнама по ответному матчу в Москве не было. Отношения у нас добрые. Этот матч способствует тому, что все возможно
— Были слухи, что сборная сыграет осенью с Малайзией и Туркменистаном. Это так?
— Нет.
— Смотрите в сторону европейских сборных?
— Осенью не смотрим, потому что все играют и все заняты. Осенью смотрим только в азиатскую сторону, потому что они свободны.
— Есть уверенность, что следующие два матча будут домашние?
— Есть уверенность и надежда, что следующие матчи будут домашними.
Следующий матч национальная команда должна провести во вьетнамском Ханое против Таиланда 7 сентября. Начало — в 16:00 по московскому времени.