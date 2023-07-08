Генсекретарь РФС прокомментировал решение национальной команды отказаться играть со сборной Медиалиги

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал нежелание национальной команды проводить матч со сборной Медиалиги.

«Сыграть с командой Медиалиги? Кто-то может заниматься шоу, а мы занимаемся спортом высших достижений. Неплохо, что клубы играют с медиакомандами, это их выбор. Но сборная приняла такое решение, его нужно уважать. Это позиция главного тренера, я с ней согласен», — цитирует Митрофанова Sport24.

Российская национальная команда не будет проводить летний сбор. Сборная встретится только осенью.