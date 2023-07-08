Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 22:48

Генсекретарь РФС прокомментировал решение национальной команды отказаться играть со сборной Медиалиги

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал нежелание национальной команды проводить матч со сборной Медиалиги.

«Сыграть с командой Медиалиги? Кто-то может заниматься шоу, а мы занимаемся спортом высших достижений. Неплохо, что клубы играют с медиакомандами, это их выбор. Но сборная приняла такое решение, его нужно уважать. Это позиция главного тренера, я с ней согласен», — цитирует Митрофанова Sport24.

Российская национальная команда не будет проводить летний сбор. Сборная встретится только осенью.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-08-gensek-rfs-ob-igre-sbornoy-s-mediakomandoy-kto-to-mozhet-zanimatsya-shou-my-zanimayemsya-sportom-vysshikh-dostizheniy
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
4
Обсудить
Читайте также
Медведев заступился за американского нарушителя. Откровения Даниила о допинг-контроле
Даниил Медведев прошел Мартона Фучовича в третьем круге Уимблдона
Московское «Динамо» со счетом 5:0 разгромило ЦСКА в матче Братского кубка
Сеть супермаркетов в ФРГ пыталась уволить россиянина из-за национальности
Роспотребнадзор назвал причиной отравления детей в Первоуральске интоксикацию
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Червиченко оценил решение провести товарищеский матч между сборными России и Катара