Джикия о своих шансах попасть в сборную России: «Уверен, что как минимум звонок поступит»

Сегодня, 17:21
Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил свои шансы на то, чтобы получить вызов в сборную России.
«Если я не играю полгода, о какой сборной может идти речь? Мы с Карпиным в хороших отношениях. Если я начну выходить на поле, буду в тонусе, уверен, что звонок как минимум поступит. Я не закончил ни в сборной, ни на клубном уровне», — сказал Джикия.
18 мая «Спартак» объявил, что 30-летний футболист покинет команду по окончании сезона-2023/24. Московский клуб не будет продлевать контракт с игроком.
Джикия выступал за «Спартак» с января 2017 года. Вместе с командой он становился чемпионом России в сезоне-2016/17.