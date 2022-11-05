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Сегодня, 16:56

Джикия поздравил Карпина с продлением контракта со сборной России

Мария Куцубеева
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия после завершения матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1) отреагировал на новость о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин продлил контракт с РФС.

— Что было хорошего в этом матче? Как вы уже сказали, трудно тут выигрывать. Сегодняшнее очко идет только в копилку.

Раз Валерий Георгиевич продлил контракт, то я этому рад. У нас хорошие отношения. Позвоню ему и поздравлю! — заявил Джикия.

Специалист будет возглавлять сборную до августа 2024 года. Вместе с ним свои контракты продлил весь тренерский штаб.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Валерий Карпин
Георгий Джикия
Сборная России по футболу
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