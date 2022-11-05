Джикия поздравил Карпина с продлением контракта со сборной России

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после завершения матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1) отреагировал на новость о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин продлил контракт с РФС.

— Что было хорошего в этом матче? Как вы уже сказали, трудно тут выигрывать. Сегодняшнее очко идет только в копилку.

Раз Валерий Георгиевич продлил контракт, то я этому рад. У нас хорошие отношения. Позвоню ему и поздравлю! — заявил Джикия.

Специалист будет возглавлять сборную до августа 2024 года. Вместе с ним свои контракты продлил весь тренерский штаб.