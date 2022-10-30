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Защитник сборной России и «Спартака» Георгий Джикия заявил, что рассчитывает, что национальная команда проведет товарищеский матч на своем поле в этом году.
— Какой матч за «Спартак» запомнился больше всего за первый круг?
— А зачем вспоминать? Главное — то, что впереди. Были и хорошие игры, но это уже история.
— Не давит, что нет еврокубков?
— Конечно, хочется играть на европейской арене. Но что поделаешь?
— Сборная будет проводить игры на выезде? От чего это зависит?
— Кто-то соглашается, кто-то нет. Конечно, хотелось бы играть здесь, в России. Со всем уважением с другим сборным, но хочется играть у себя и не летать далеко.
— Вы так говорите, как будто на игре с Боснией поставлен крест.
— По-моему, уже поставили. Нет? Подождем до завтра. А так, у нас еще Кубок и два матча в чемпионате со «Спартаком». Хочется больше играть. Посмотрим.
Сборная России проведет матч против Таджикистана 17 ноября в Душанбе.
Первой и единственной игрой национальной команды в 2022 году стал матч с Киргизией. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.
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