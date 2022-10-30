Джикия — о сборной России: «Со всем уважением к соперникам, хотелось бы сыграть дома»

Защитник сборной России и «Спартака» Георгий Джикия заявил, что рассчитывает, что национальная команда проведет товарищеский матч на своем поле в этом году.

— Какой матч за «Спартак» запомнился больше всего за первый круг?

— А зачем вспоминать? Главное — то, что впереди. Были и хорошие игры, но это уже история.

— Не давит, что нет еврокубков?

— Конечно, хочется играть на европейской арене. Но что поделаешь?

— Сборная будет проводить игры на выезде? От чего это зависит?

— Кто-то соглашается, кто-то нет. Конечно, хотелось бы играть здесь, в России. Со всем уважением с другим сборным, но хочется играть у себя и не летать далеко.

— Вы так говорите, как будто на игре с Боснией поставлен крест.

— По-моему, уже поставили. Нет? Подождем до завтра. А так, у нас еще Кубок и два матча в чемпионате со «Спартаком». Хочется больше играть. Посмотрим.

Сборная России проведет матч против Таджикистана 17 ноября в Душанбе.

Первой и единственной игрой национальной команды в 2022 году стал матч с Киргизией. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.