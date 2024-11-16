Сегодня, 17:00
Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Брунеем (11:0).
«Считаю, что стоило проводить товарищескую встречу. против Брунея. Лучше играть, чем не играть. 30 тысяч человек на трибунах тоже свидетельствуют, что проводить этот матч стоило», — сказал Геркус «СЭ».
Российская сборная превзошла рекорд по голам в одной встрече, который был установлен в июне 2019 года. Тогда россияне разгромили Сан-Марино со счетом 9:0.
19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией.