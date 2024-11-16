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Сегодня, 17:00

Геркус — о матче с Брунеем: «30 тысяч на трибунах свидетельствуют, что его стоило проводить»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Брунеем (11:0).

«Считаю, что стоило проводить товарищескую встречу. против Брунея. Лучше играть, чем не играть. 30 тысяч человек на трибунах тоже свидетельствуют, что проводить этот матч стоило», — сказал Геркус «СЭ».

Российская сборная превзошла рекорд по голам в одной встрече, который был установлен в июне 2019 года. Тогда россияне разгромили Сан-Марино со счетом 9:0.

19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
Сборная России по футболу
Илья Геркус

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