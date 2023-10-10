Гимн России перед матчем с Камеруном исполнит оперный певец Ильдар Абдразаков

Гимн России перед товарищеским матчем с Камеруном исполнит оперный певец Ильдар Абдразаков, сообщает пресс-служба национальной команды.

Абдразаков — лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», двукратный обладатель «Грэмми», победитель 3-го сезона шоу «Маска».

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени. Также национальная команда проведет товарищеский матч против Кении 16 октября в Турции. Начало — в 18.00 по московскому времени.