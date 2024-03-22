Гладилин: «Сербам нечего обижаться, они нас тоже обыгрывали с крупным счетом»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил победу сборной России в товарищеском матче с Сербией (4:0).

Игра прошла 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Авторами забитых мячей стали Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

«Сербы сами виноваты в том, какое развитие получила эта игра. Они нарушили правила, за что был удален игрок и назначен пенальти. Поэтому всю игру наша команда играла с преимуществом. Это был ключевой момент.

Сербам нечего обижаться, они нас тоже в последнем очном матче обыгрывали с крупным счетом. Это футбол, так сложились обстоятельства, никакие дружеские отношения тут роли не играют. Я остался доволен этой игрой», — цитирует Гладилина Legalbet.

В ноябре 2018 года Сербия победила Россию со счетом 5:0 в игре группового этапа Лиги наций.

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Встреча также пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 мск.