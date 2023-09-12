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Сегодня, 17:19

Гладилин объяснил, почему не будет смотреть матч между Россией и Катаром

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин рассказал, как оценивает задачи, стоящие перед национальной командой в товарищеской встрече со сборной Катара.

«Я такие матчи не люблю смотреть. Интереса особого нет. Посмотреть новых игроков? Я их и так всех знаю. На мой взгляд, в этой встрече на первом плане будут чисто рабочие просмотровые моменты. Можно сказать, что это рабочий сбор для тренера сборной, который готовит команду для дальнейшего развития. А для болельщика я не вижу в этом матче особого интереса», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

Игра между национальными командами России и Катара пройдет 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало — в 18.15 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11138729-gladilin-obyasnil-pochemu-ne-budet-smotret-match-mezhdu-rossiej-i-katarom.html
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