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Сегодня, 18:00

Гладилин объяснил, почему не считает отсутствие Головина и Миранчука в составе сборной России потерей

Алина Савинова
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Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин высказался о том, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук и хавбек «Монако» Александр Головин пропустят мартовские матчи сборной России.

Ранее стало известно о том, что оба игрока получили травмы, из-за чего не смогут приехать в расположение национальной команды.

«Если был бы официальный матч, то это была бы потеря. Но это товарищеский матч, здесь будут просматриваться другие футболисты. Эти игроки уже проверенные, хорошие, игроки основного состава. Без них посмотреть игру команды — это очень даже интересно», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Матч сборной России с командой Ирана пройдет 23 марта в Тегеране, а игра с Ираком состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/22/20032177.shtml
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Александр Головин
Алексей Миранчук
Сборная России по футболу
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