Гладилин: «Матч сборной России против легионеров РПЛ — бессмыслица»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на идею о том, чтобы провести товарищеский матч между сборной России и командой из легионеров РПЛ.

«Я отрицательно отношусь к такой идее. А какой в этом смысл? Это уже будет не футбольный матч, а шоу. Разве кто-то там будет стараться победить? Данная игра в рейтинг ФИФА не войдет, да и такие матчи нужно проводить лишь в случае какой-то определенной даты, как, например, сегодня была встреча «Зенита» и «Кайрата». Она была приурочена к 70-летнему юбилею алматинского клуба.

Сборной нужно играть матчи, которые сейчас могут пойти в зачет рейтинга ФИФА. Даже если не говорить о рейтинге, то это ведь не команда будет, а просто набор футболистов из легионеров чемпионата. Разве в этом будет какой-то спортивный интерес? Нужно играть против сборных, которые соглашаются на это. Это нормально в нынешних реалиях", — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

5 сентября национальная команда разгромила сборную Вьетнама со счетом 3:0, а 7-го числа должна была сыграть с Таиландом, но встреча была отменена из-за тайфуна «Яги». Вьетнамские метеорологи считают его сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря.