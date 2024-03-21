Гладилин рассказал, при каком условии Карпин может покинуть сборную России

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал возможное продление контракта РФС с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Большая честь быть тренером сборной. Карпин это понимает. Он полностью выкладывается. Он напишет заявление об уходе, если у него будет усталость или будет не до конца выкладываться», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

В четверг, 21 марта, главный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что организация готова продлить соглашение с Карпиным «за 10 секунд». Нынешнее соглашение специалиста истекает летом 2024 года.

Матч сборных России и Сербии состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 мск. Игру рассудит бригада турецких арбитров во главе с Ардой Кардешлером.