Гладилин: «Не целесообразно играть с соперником, который слабее российской сборной»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что сборной России не имеет смысла проводить матчи с соперниками, которые слабее нее.

«Я не знаю, по какой причине [сорвалась игра с Камеруном]. Дальше, я думаю, соперников найдут, но сейчас не целесообразно играть с соперником, который слабее или неинтересен. Камерун был достойным соперником. Смотреть, проверять игроков — это надо с хорошим соперником», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

На 15 июня был запланировал товарищеский матч со сборной Камеруна. Однако правительство африканской страны запретило национальной команде играть с россиянами.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.