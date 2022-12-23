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Сегодня, 22:00

Гладилин считает, что РФС должен согласовать переход в Азиатскую конфедерацию с УЕФА

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, что думает о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я думаю, что на такой шаг наше руководство идет не просто так. Неизвестно, сколько нас еще будет держать в неведение, если УЕФА дает какие-то неопределенные сроки — тогда деваться некуда, нужно принимать какое-то решение, народ должен смотреть футбол на международном уровне, вариться только в своей каше неправильно.

Если УЕФА даст какие-то надежды, то уже другой вопрос. РФС должен согласовать этот переход с УЕФА, чтобы получить четкий ответ — сколько нам еще ждать и когда ситуация может измениться», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Ранее вице-президент РФС Денис Соловьев сообщил о том, что решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию будет принято до 31 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-v-uefa-dolzhny-skazat-skol-ko-nam-eshhe-zhdat-ih-okonchatel-nogo-resheniya/
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