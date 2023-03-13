Гладилин считает, что Россия будет одним из фаворитов чемпионата CAFA

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Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что Россия будет одним из фаворитов чемпионата Футбольной ассоциации Центральной Азии.
«Сборная России будет одним из фаворитов турнира. В Азии есть команды, которые играют хорошо. Сейчас все научились играть в футбол. Азиатские сборные это показали на чемпионате мира. С любой командой надо играть в полную силу», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».
Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке. Помимо сборной России на турнире сыграют команды Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Ирана и Афганистана. Также будет приглашена еще одна азиатская сборная.