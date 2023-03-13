Гладилин считает, что Россия будет одним из фаворитов чемпионата CAFA

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что Россия будет одним из фаворитов чемпионата Футбольной ассоциации Центральной Азии.

«Сборная России будет одним из фаворитов турнира. В Азии есть команды, которые играют хорошо. Сейчас все научились играть в футбол. Азиатские сборные это показали на чемпионате мира. С любой командой надо играть в полную силу», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке. Помимо сборной России на турнире сыграют команды Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Ирана и Афганистана. Также будет приглашена еще одна азиатская сборная.