Гладилин считает, что в командах РПЛ нет лидера уровня Головина

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил состав сборной России на ноябрьские сборы.

«Тренер команды сейчас ничем не рискует, он приглашает в сборную тех, кто проявляет себя в чемпионате России. Явных лидеров уровня Головина в командах премьер-лиги нет, а все остальные находятся в равных условиях, кандидатов очень много. И он на этот сбор берет тех, кого считает целесообразным взять», — приводит слова Гладилина «Газете.Ru».

27-летний Головин дебютировал за сборную России в 2015 году в матче с Белоруссией. Всего он провел 46 матчей за национальную команду, забил 5 мячей и отдал 13 результативных передач.

Сборная России 20 ноября проведет товарищеский матч с Кубой в Волгограде.