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26 марта, 22:34

Гладилин: «Пиняев все сделал мастерски, ему нужно становиться основным футболистом сборной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу сборной России над Ираком (2:0).

«Кого бы выделил сегодня? Пиняева, который забил свой первый гол за сборную. Он забил отличный мяч, взяв игру на себя, хотя молодежь часто боится это делать. Сергей все сделал мастерски. Пиняеву нужно продолжать работу над собой и становиться основным футболистом сборной. Пока у нас отсутствуют Алексей Миранчук и Головин у Пиняева и того же Зиньковского есть все шансы проявить себя, чтобы Карпин в них поверил«, — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Гол в ворота Ирака стал для Пиняева дебютным в сборной России. В зимнее трансферное окно 18-летний полузащитник перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-pinyaev-dolzhen-stanovit-sya-osnovny-m-futbolistom-sbornoj-rossii/
Футбол
Сборная России по футболу
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