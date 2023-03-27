Гладилин — о словах Матыцина про Карпина: «Нужно подходить более дипломатично к таким высказываниям»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о критике министра спорта России Олега Матыцина в адрес главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

Перед товарищеским матчем со сборной Ирака Карпин заявил, что не держится за место в сборной России.

«Я не знаю, где Карпин сказал и что, потому что я не слышал. Тут могли так интерпретировать и журналисты, одна фраза меняется, и все. А министр спорта — он высказывает свое мнение как политик, как функционер, не разобравшись, может, до конца в ситуации. Здесь ему тоже не нужно горячиться, а сначала надо проанализировать ситуацию: что сказал тренер, может, он не так выражался, не то хотел выразить. А сразу делать такие резкие заявления министру спорта некрасиво. Это национальная сборная, футбол — это вид спорта, за который болеют миллионы. Здесь нужно подходить более дипломатично к таким высказываниям, это я в сторону министра говорю», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

В марте сборная России провела два товарищеских матча. 23-го числа россияне сыграли против Ирана (1:1), а 26-го встретились с Ираком (2:0).