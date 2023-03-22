Гладилин: «В сборной должны играть лидеры. Зобнин — подыгрывающий футболист «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин предположил, почему полузащитник «Спартака» Роман Зобнин пока не играет в сборной России.

«Зобнин решил приостановить карьеру в сборной, но это только его решение. Роман не является ведущим футболистом «Спартака». Он растерял те кондиции, которые у него были 4-5 лет назад. Сейчас Зобнин — подыгрывающий футболисты «Спартака», он не лидер команды. В сборной должны играть лучшие футболисты, лидеры. Роман не показывает той игры в «Спартаке», которую от него ждут. Это личное желание Романа больше не играть за сборную», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Ранее на пресс-конференции главный тренер национальной команды России Валерий Карпин заявил, что Зобнин отказывается играть за сборную из-за проблем со здоровьем

В текущем сезоне 29-летний футболист провел 30 матчей за «Спартак», забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу.