Глава футбольной ассоциации Брунея уволен со своего поста

Президент Футбольной ассоциации Брунея Фейсал Юсофф был отправлен в отставку приказом султана Хассанала Болкиаха, сообщает пресс-служба национальной федерации футбола.

«Решение об отставке Фейсала Юсоффа было принято единогласно в связи с несколькими нарушениями специалистом законов страны. Временным исполняющим обязанности главы Футбольной федерация Брунея назначен Махруб Мурни», — гласит пресс-релиз, опубликованный в соцсетях организации.

15 ноября Бруней разгромно проиграл сборной России (0:11) в товарищеском матче в Краснодаре. Для россиян эта победа стала самой крупной в истории национальной команды.

Ранее стало известно, что сборной России удалось сохранить 34-е место в рейтинге ФИФА, несмотря на отстранение от международных турниров.