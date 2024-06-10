Карпин не исключил уход из сборной России этим летом

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о своем будущем в национальной команде. Он рассказал, что официального предложения о продлении контракта пока не было.

— Тут много нюансов: срок действия контракта, штаб. Опять же вопрос совмещения с «Ростовом»: как и что это будет.

— Допускаете, что этот матч может стать последним для вас в сборной?

— И теоретически, и практически он может быть последним.

— Но вы в принципе готовы продолжать работу на разрыв?

— Теоретически и в принципе, наверное, да. Как я и говорил раньше, зависит от многих факторов, — цитирует Карпина «Чемпионат».

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Контракт 55-летнего специалиста рассчитан до конца июля 2024 года. Ранее «СЭ» сообщал, что РФС предлагает специалисту двухлетнее соглашение.

7 июня сборная России разгромила команду Белоруссии со счетом 4:0.