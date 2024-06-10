Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 08:50

Карпин не исключил уход из сборной России этим летом

Виктория Кравченко
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о своем будущем в национальной команде. Он рассказал, что официального предложения о продлении контракта пока не было.

— Тут много нюансов: срок действия контракта, штаб. Опять же вопрос совмещения с «Ростовом»: как и что это будет.

— Допускаете, что этот матч может стать последним для вас в сборной?

— И теоретически, и практически он может быть последним.

— Но вы в принципе готовы продолжать работу на разрыв?

— Теоретически и в принципе, наверное, да. Как я и говорил раньше, зависит от многих факторов, — цитирует Карпина «Чемпионат».

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Контракт 55-летнего специалиста рассчитан до конца июля 2024 года. Ранее «СЭ» сообщал, что РФС предлагает специалисту двухлетнее соглашение.

7 июня сборная России разгромила команду Белоруссии со счетом 4:0.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5584970-valerij-karpin-ne-isklyuchil-uhod-iz-sbornoj-rossii-uzhe-etim-letom.html
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
2
0
Читайте также
Брат Нюши спас бодибилдершу Плужникову от анорексии и наркотиков
«СКА-Арена» в Санкт-Петербурге пострадала в результате пожара
Белоусов направил телеграммы отличившимся в СВО бригаде и танковому полку
Спаллетти запутал всех, в «скуадре адзурре» всего три легионера и настоящий лудоман. Что происходит в сборной Италии накануне Евро-2024
Ферстаппен выиграл Гран-при Канады «Формулы-1»
Таиланд отказался от планов ввести туристический сбор
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Россия в июне: матч с Белоруссией в Минске
Шалимов назвал ошибку в игре вратарей сборной России в матче с Белоруссией
Шалимов доволен игрой сборной России против Белоруссии
Байдачный похвалил сборную России за игру с командой Белоруссии
Непомнящий: «Сборная России смогла бы дать бой на Евро-2024»
Опубликовано видео речи Карпина после игры с Белоруссией: «Красавцы. Всех поздравляю»
Скрипченко назвал разочарованием игру сборной Белоруссии в матче против России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Тюкавин: «Счастлив, что забил дебютный гол за сборную России»