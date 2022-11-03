Осинькин: «Прогресс Пиняева очевиден, тренеры сборной не могли не обратить на него внимание»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал попадание полузащитника самарцев Сергея Пиняева в расширенный состав сборной России на товарищеский матч с Таджикистаном.

«Пиняева надо оценивать с точки зрения перспективы, но уже самой ближайшей, не дальней. Его прогресс очевиден, он всем интересен, поэтому тренеры сборной не могли не обратить на него внимание», — приводит Metaratings слова Осинькина.

В сезоне-2022/23 18-летний Пиняев забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 12 матчах за «Крылья Советов».

Сборная России проведет товарищеский матч против Таджикистана 17 ноября в Душанбе. Расширенный состав российской команды, состоящий из 37 футболистов, был объявлен в четверг, 3 ноября.