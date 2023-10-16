Главный тренер молодежной сборной России Шабаров отметил спартаковские «стенки» в игре «Сан-Паулу»

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров в комментарии «СЭ» подвел итоги турне команды в Бразилии.

— Как оцените турне с точки зрения подготовки команды, какие выводы позволит дать эта поездка?

— Надеюсь, в первую очередь она придаст игрокам уверенность в собственных силах. Они поняли, что в принципе умеют играть в футбол. Да, может быть, они уступают в отдельных компонентах, но в каких-то превосходят. Иначе они бы не выиграли.

Подсмотрели какие-то нюансы ведения игры у соперника, в том числе сегодня «Сан-Паулу» классно играли через «стенки», это такая спартаковская манера, чего у других команд не было. Ценность этого турне в том, что все бразильские команды отличаются по стилю. В каждом матче как тренер может что-то извлечь для себя, так и, надеюсь, игроки.

— Есть ли радость, что 4 матча против ведущих бразильских академий прошли без поражений? Было много вещей, которые могли нам помешать.

— Конечно, удовлетворение есть. Положительные результаты приятнее, чем отрицательные. Тем не менее мы смотрим на содержание игры и за качеством действий отдельных футболистов, которые на этом уровне либо показывают свой определенный уровень, либо не могут его показать. Ценно, что результаты хорошие. Но важно, как мы этого добиваемся.

В понедельник, 16 октября, молодежная сборная сыграла вничью с «Сан-Паулу» (1:1). В предыдущих матчах бразильского турне молодежная сборная России победила «Палмейрас» (3:1) и «Сантос» (6:4), а также сыграла вничью со «СКА Бразил» (2:2).