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Сегодня, 17:03

Главный тренер сборной Ирака: «Помню Карпина по испанскому периоду, один из сильнейших полузащитников»

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Главный тренер сборной Ирака Хесус Касас на предматчевой пресс-конференции в Санкт-Петербурге рассказал о Валерии Карпине, с которым играл в Испании.

— Валерий Карпин играл в Испании, когда играли и вы. Помните ли вы его?

— Да, безусловно, я помню его по испанскому периоду. Для меня это один из любимых игроков, один из сильнейших полузащитников. У меня сохранились о нем очень хорошие воспоминания.

Матч Россия — Ирак пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.

(Георгий Горностаев)

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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