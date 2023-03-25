Тренер сборной Ирака Касас: «Мне очень понравился прием в России, особенно каравай»

Главный тренер сборной Ирака Хесус Касас рассказал, почему товарищеский матч с национальной командой России пройдет в Санкт-Петербурге.

— Был вариант сыграть в Сочи, почему не сыграли там?

— Я уже комментировал, что изначально игра планировалась там, но состояние сочинского стадиона было не очень хорошим, — приводит слова Касаса корреспондент «СЭ» Григорий Горностаев. — Тут оно намного лучше. Из Ирака было ближе лететь до Сочи, но думаю, игра здесь хорошо пройдет. У меня есть опыт игры на этом стадионе, помню его со времен чемпионата мира 2018 года. Думаю, все будет хорошо.

— Как относитесь к матчу в России, покажете на международной арене соперникам, что можно играть и в России?

— Я не буду много комментировать, потому что решение принимают ФИФА и УЕФА. Наша задача играть в футбол и делать все, что от нас зависит.

— Как вам прием в России с караваем в аэропорту?

— Мне очень понравился вчерашний прием, особенно каравай. Никогда его не пробовал. Он мне напомнил традиционное испанское блюдо Энпанада.

(Георгий Горностаев)