Главный тренер сборной Камеруна рассказал, что хочет вернуться в Москву за победой

Главный тренер Сборной Камеруна Ригобер Сонг заявил, что гордиться болельщиками, которые пришли поддержать команду в матче с национальной командой России (0:1).

— Какие положительные черты можете отметить у вашего соперника?

— Хочу отметить, что мы играли против очень мобильной и технически подкованной команды. Это молодая сборная. И часто бывает так, что молодые футболисты увлекаются скоростью. Очень сильно чувствуется, что сборная России — сыгранная, многие действия доведены до автоматизма.

— Вам понравилось играть в Москве? Хотите сюда вернуться?

— Мы очень гордимся нашими болельщиками, крайне важно, что они нас поддержали. Нас очень горячо и дружелюбно встретили. Хочу вернуться сюда за победой, а то приезжаем сюда и проигрываем каждый раз.

— Вы — один из самых стильных тренеров прошедшего чемпионата мира. Как оцените стиль главного тренера сборной России?

— Конечно, у него есть чувство стиля. Когда выходите на матч, вы представляете команду. Могу только одобрить его стиль, он у него особый. У любого человека он должен исходить от души.

— Вы сегодня проиграли. Следующий матч — с Сенегалом. Будете играть на победу? Или для вас не имеет значение результат в товарищеском матче?

— Товарищеских матчей в таком смысле просто не существуют. Мы будем относиться к матчу с Сенегалом самым серьезным образом.