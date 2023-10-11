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Сборная России

Сегодня, 19:12

Главный тренер сборной Камеруна Сонг рассказал об отношении к Непомнящему

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг рассказал об отношении к Валерию Непомнящему. Он пожелал удачи экс-специалисту сборной.

— Вы не играли в матче 1994 года, в котором Камерун проиграл России со счетом 1:6. Что тогда произошло с командой?

— Если бы я играл, то не было бы такого разгрома, ха-ха! Я получил красную карточку в игре с Бразилией! Они воспользовались тем, что меня не было. Я вернулся, чтобы это изменить.

— Знакомы ли вы с Непомнящим? Какое место он занимает в истории камерунского футбола?

— Конечно, я очень хорошо его знаю и уважаю. Завтра мы встретимся в качестве двух тренеров, я ценю его работу. Можно гордиться новым поколением, которое воспитано благодаря его усилиям. Я желаю ему удачи!

Под руководством Непомнящего сборная Камеруна показала лучший результат на чемпионатах мира в истории команды. На ЧМ-1990 камерунцы дошли до четвертьфинала, в котором уступили Англии (2:3 доп. вр.).

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

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