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Сегодня, 12:35

Главный тренер сборной Казахстана Адиев: «Хочу, чтобы Россия вернулась на международную арену»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев пожелал российскому футболу вернуться в международные соревнования в 2023 году.

«У меня пожелание российскому футболу одно — чтобы как можно быстрее Россия вернулась на международную арену и конкурировала с лучшими командами. Чтобы непростые политические моменты разрешились», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

Исполком РФС по возможному переходу в АФК состоится 30 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glavny-j-trener-sbornoj-kazahstana-pozhelal-rossii-vernut-sya-na-mezhdunarodnuyu-arenu-v-2023-godu/
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