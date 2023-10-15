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Сегодня, 13:45

Главный тренер сборной Кении высказался об отстранении сборной России: «Нужно разделять спорт и политику»

Главный тренер сборной Кении высказался об отстранении сборной России
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер сборной Кении Энгин Фират в интервью «СЭ» высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

«Я всегда разделяю спорт и политику. Это мои принципы. И именно это послужило одной из причин, почему я хочу сыграть против России. Я считаю, что все в мире должны разделять спорт и политику. Футбол должен объединять людей, а не наоборот!» — сказал Фират «СЭ».

Все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца зимы 2022 года.

17 сентября 2023 президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные вернутся к соревнованиям только после окончания СВО.

Энгин Фират. «Все должны разделять спорт и политику, поэтому хочу сыграть с Россией». Интервью главного тренера сборной Кении
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
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