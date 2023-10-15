Главный тренер сборной Кении высказался об отстранении сборной России: «Нужно разделять спорт и политику»

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират в интервью «СЭ» высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

«Я всегда разделяю спорт и политику. Это мои принципы. И именно это послужило одной из причин, почему я хочу сыграть против России. Я считаю, что все в мире должны разделять спорт и политику. Футбол должен объединять людей, а не наоборот!» — сказал Фират «СЭ».

Все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца зимы 2022 года.

17 сентября 2023 президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные вернутся к соревнованиям только после окончания СВО.