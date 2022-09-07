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7 сентября, 18:25

Главный тренер Киргизии: «Россию у нас очень любят и уважают»

Главный тренер сборной Киргизии рассказал подробнее о переговорах с РФС о товарищеском матче
Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин в интервью «СЭ» рассказал подробнее о переговорах с РФС о проведении товарищеского матча.

— Участвовали ли вы в переговорах с РФС? Насколько долго и сложно они шли?

— Не участвовал. Их вело руководство федерации, которое было на связи и с Россией, и с другими федерациями, поскольку мы искали соперников для двух матчей. Когда мне сообщили, что есть такая возможность, — конечно, я ее приветствовал. Очень хорошо, что мы можем сыграть с сильной командой. И тем более — со сборной России, моей родной страны, которую все в Киргизии очень любят и уважают. Для нас здорово, что так получилось. Это будет очень важная и интересная игра. Только плохо, что при таких обстоятельствах для российской сборной.

— Нет ли опасений у федерации, что за такой матч Киргизию могут как-то наказать, учитывая отстранение сборной России от официальных международных соревнований?

— Когда наше руководство вело переговоры, уверен, все эти моменты учитывались. Не думаю, что могут возникнуть какие-то сложности. Раз договорились — значит, все будет нормально.

— Надеялись, что когда-нибудь такой матч в вашей карьере будет возможен?

— Мы в разных конфедерациях. Даже когда у нас есть «окна» для товарищеских матчей, в Европе — Лига наций, календарь европейских сборных более плотный. Поэтому, честно говоря, нет, не надеялся, поскольку это физически очень сложно.

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РФС
Сборная России по футболу
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